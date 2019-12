Parma, il 2019 si chiude con sette punti pesantissimi. E il solito infortunio

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 2019 appena concluso ha portato in dote sette pesantissimi punti nelle ultime tre gare: alzi la mano chi alla vigilia di questo trittico avrebbe pensato di fare filotto o quasi. I successi di Genova e Napoli, e soprattutto il punto contro il Brescia, sono stati benedetti dalla sorte, ma anche il Parma ci ha messo del suo, specie nel superare le varie tegole cadute sulla testa di D'Aversa in tutte le partite. Il punto in comune delle tre partite purtroppo è proprio questo: un cambio speso per un infortunio, e non certo lieve. La compagine crociata, ieri in versione AC Parmense, ha saputo mettersi alle spalle anche questi intoppi e, come piace a D'Aversa, andare direttamente e unicamente al sodo.

Dal 2020 è lecito aspettarsi un po' più di fortuna (più una speranza che altro), qualche giocatore che possa allungare la rosa (non in prestito, la società è stata chiara) e quel nuovo proprietario che la società cerca da quando l'impegno cinese è venuto meno. L'interesse è concreto, si è parlato persino di avvocati già in azione, ma l'accelerata decisiva non è arrivata nei tempi che tutti i tifosi sognavano (con tutto il rispetto, enorme e dovuto, per chi ha portato il Parma dalla Serie D alla A senza prendere neanche il respiro) ed è probabile che nelle prime settimane del nuovo anno si possa sapere di più sugli interlocutori interessati a subentrare come azionisti di maggioranza. Non resta che attendere, a risentirci per gli auguri di Natale.