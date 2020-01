© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque kg di carbone per iniziare la stagione in casa Parma: la Befana ha portato la più dura delle sconfitte, anche se la prova messa in campo dai ducali non rispecchia certo il risultato finale. Troppo forte l'Atalanta, troppo in forma per un Parma che gioca con tanti debilitati e altrettanti infortunati, e che non è stato in grado di tirare in porta nemmeno una volta ieri. D'Aversa ha richiamato la squadra all'ordine del post-gara, ma la verità è che a differenza di quanto accaduto a Ferrara e Roma nel 2019, il Parma ieri non è sceso in campo già sconfitto, seppur infine surclassato.

Dal punto di vista dei risultati fin qui ora ottenuti, e non volgendo lo sguardo solo sulle ultime 24 ore, giova comunque ricordare che il Parma con una serie impressionante di infortuni è settimo in classifica con 25 punti conquistati in 18 giornate, uno più di Napoli e Torino tanti per dirne due. Giudicare la formazione ducale con la cattiveria che porta uno 0-5 sarebbe ingeneroso, alla luce anche dei sopracitati problemi con cui D'Aversa ha dovuto fare i conti anche ieri e che hanno di certo pesato sull'incontro.