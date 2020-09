Parma, il ds Carli: "Gervinho? Valuteremo se ci saranno le condizioni perché lui vada via"

vedi letture

Marcello Carli, ds del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine della presentazione del nuovo tecnico Liverani, soffermandosi sui movimenti di mercato del club: "Gervinho? Si sta allenando, ha avuto un piccolo risentimento. Se ci saranno le condizioni perché lui vada via, condizioni che devono essere importanti per lui e per noi, valuteremo. Ma devono essere condizioni che portino anche noi a stare sereni".