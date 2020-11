Parma, il ds Carli: "I giovani vanno aspettati. Guardate Leao con il Milan, straordinario"

Marcello Carli, ds del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Maxime Busi e di Juan Francisco Brunetta, rispondendo anche a qualche domanda sulla stagione del Parma: "Bilanci non ne faccio, se siamo stati bravi non lo so, io so che siamo un gruppo con grandissimi margini di miglioramento. I punti che abbiamo li teniamo, sono giusti per quanto espresso. Non vengo a dire abbiamo sei punti perché o per come, li abbiamo perché li abbiamo meritati. Il nostro obiettivo è chiaro, con il presidente ci siamo confrontati tanto, per noi è fondamentale la salvezza, perché salvandoci potremo avere un futuro importante fatto di programmazione e di ragazzi che sono destinati a crescere. Vedo ragazzi che l'anno scorso in difficoltà fanno partite straordinarie, come il Milan e Leao. Sappiamo che coi ragazzi ci vuole tempo, ma non deve essere un alibi. Domani dobbiamo fare un grande allenamento e per farlo ci vuole il gruppo a disposizione. Brunetta è arrivato e ha avuto il Covid che per quindici giorni ce lo ha tolto, e anche nelle visite abbiamo voluto essere sicuri al 100% e ci siamo attardati. Abbiamo margini di miglioramento importanti, se saremo stati bravi lo vedremo a fine anno. E con il gruppo al completo non ho paura di nessuno".

