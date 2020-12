Parma, il ds Carli: "Scamacca? Ci abbiamo provato, ma volevano 20 milioni"

Perché il Parma ha acquistato solo stranieri nell'ultimo mercato (fatta eccezione per lo sfortunato Hans Nicolussi Caviglia)? Questa è una delle domande che la redazione di Parmalive.com ha posto a Marcello Carli, direttore sportivo del Parma: "Cambiando proprietà, il presidente Krause, con un’idea diversa, ci ha detto che voleva investimenti su giocatori di proprietà, e infatti così abbiamo fatto. Questo tipo di giocatori, in Italia, non li trovi. Se vai all’Atalanta e chiedi Traoré ti chiedono trenta milioni, e infatti lo hanno venduto a trenta milioni. Se il Parma ha preso Kulusevski solo in prestito l'anno scorso è perché l’Atalanta lo avrebbe sì venduto, ma a quaranta milioni. Si poteva prendere a quaranta milioni? No, e infatti lo hanno preso in prestito. Se ci fosse stato un italiano pronto lo avremmo preso. Abbiamo provato a prendere Scamacca ma il Sassuolo chiedeva venti milioni, tant’è che il Genoa lo ha preso in prestito secco. Noi queste operazioni non le facciamo, al presidente non piacciono e ciò va a vantaggio suo, e quindi non siamo andati su questi giocatori”.