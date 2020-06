Parma, il ds Faggiano sicuro: "Sull'impegno dei giocatori in prestito metto due mani sul fuoco"

"Ci siamo preparati alla fitta frequenza di impegni. Magari ci saranno nuovi infortuni ma succederà anche agli altri". Ospite di Tv Parma, ha parlato così il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, il quale è tornato anche sul tema prestiti, con alcuni giocatori in scadenza o in prestito al 30 giugno (fra questi anche Kulusevski e Caprari): "Sull’impegno dei giocatori in prestito metto due mani sul fuoco, d’altra parte noi siamo stati gli unici ad andare in ritiro e forse anche gli unici a tagliarci uno stipendio perché in molti casi gli altri club li hanno spalmati. Questo dimostra l’attaccamento di tutti alla causa crociata", le parole riportate da parmalive.com.