Parma, il futuro in panchina risponde a un solo nome: Roberto D'Aversa

Si parla troppo poco di Roberto D’Aversa e di quello che è riuscito a costruire nei suoi tre anni e mezzo a Parma. Non è da tutti, infatti, prendere una squadra in Serie C e nel giro di tre anni portarla a lottare per le zone europee della classifica, senza sessioni di mercato faraoniche e con tantissimi incidenti di percorso. Sì, perché il Parma di D’Aversa ha dovuto fare a meno per settimane di una prima punta di ruolo visti gli infortuni dei vari Cornelius e Inglese, ha tirato avanti anche nella piena emergenza del centrocampo, quando, con gli uomini contati, dovette schierare Darmian come mezzala, ha fronteggiato squalifiche discutibili e infortuni in serie, senza aver mai la possibilità di schierare quell’undici “titolare” che era stato identificato in estate. Eppure sin dai primi mesi il Parma è sempre stato fuori dalle zone rosse della classifica, giocando alla pari con quasi tutte le squadre del campionato e, soprattutto, crescendo di giornata in giornata anche sotto l’aspetto del gioco. Il Parma di D’Aversa non è più quello dell’anno scorso, che sfruttava solo le ripartenze grazie alla velocità di Biabiany e Gervinho. Il Parma di quest’anno si è evoluto, gioca molto più palla a terra e non disdegna una costruzione dal basso, anche se, qualche volta, si è rifugiato nel passato, tornando a difendersi con le barricate e a ripartire (vedi l’ultima vittoria contro il Sassuolo). Questa crescita, anche grazie ad una rosa nettamente più competitiva e più lunga, ha dato modo al Parma di conquistare 35 punti in 25 giornate, gli stessi del Verona e uno in meno del Milan, settimo, ma con una gara in più.

IL FUTURO - Roberto D’Aversa ha prolungato il suo contratto con il Parma la scorsa estate, firmando fino al 30 giugno 2022. Non è un segreto che il tecnico nativo di Stoccarda abbia rubato l’occhio a qualche squadra della medio-alta classifica, che potrebbe puntare su di lui per il progetto futuro (la Fiorentina?). Il rapporto con la società è ai massimi storici, così come quello con la dirigenza e l’amico Faggiano, con cui negli ultimi anni ha costruito un progetto vincente. Difficile, anzi, molto difficile, pensare che il prossimo anno l’ex tecnico del Lanciano possa sedere su una panchina diversa da quella gialloblù, con cui il progetto ambizioso continuerà in attesa di vedere se questa stagione verrà conclusa.

