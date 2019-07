Parma, il Galatasaray fa sul serio per Gervinho: pronta l'offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Galatasaray accelera per Gervinho. Come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, i turchi sarebbero infatti pronti a offrire un ricco triennale da 2,5 milioni netti più bonus all'esterno d'attacco del Parma. Non sarà facile però convincere i ducali a lasciarlo partire, visto che l'ex Roma viene valutato circa 15 milioni di euro.