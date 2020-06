Parma, il medico Manetti: "Inglese è tornato integro, ora è solo questione di tempo"

Il report medico del responsabile sanitario del Parma Paolo Manetti, intervistato dai canali ufficiali del club, ha analizzato nel dettaglio la situazione sanitaria dei crociati: “Il tempo ci ha permesso di continuare a lavorare agli infortuni quelli più grossi, quello di Roberto Inglese in particolar modo: anche col lockdown dell’Italia abbiamo trovato il modo di continuare quotidianamente una fisioterapia che Roberto con grande dedizione, impegno e forza di volontà ha portato avanti. Stiamo raccogliendo adesso i risultati. Era un infortunio grave ed importante, dove il tendine forse più importante del corpo umano – quello dei flessori della parte posteriore della coscia – si era lesionato proprio all’inserzione del passaggio muscolo-tendine. L’intervento perfettamente riuscito in Finlandia dal Dott. Lempainen ha permesso di ricostruire la continuità anatomica. I tempi previsti erano di cinque mesi e ci siamo quasi, siamo in contatto quasi quotidiano con il Professore col quale ci interscambiamo i risultati di alcuni test funzionali che stiamo facendo e l’obiettivo è quello di far rientrare in gruppo il ragazzo dalla settimana prossima, che ritroverà gradualmente la condizione migliore. Più che una settimana più o una meno, si tratta di aver ricostruito l’integrità del calciatore che potrà proseguire a fare il proprio lavoro e questo, principalmente, va merito alla forza di volontà del ragazzo e alla perizia del chirurgo che ha rimediato il problema specifico“.