Parma, il neo ds Carli: "Liverani è in città, fiducioso per la chiusura. Qui per un nuovo ciclo"

Marcello Carli, nuovo ds del Parma, ha parlato a Sky Sport 24 di Fabio Liverani. "E' la nostra idea, ci stiamo lavorando, ci sono i tempi giusti. Dobbiamo far le cose per bene ma l'idea è questa, credo che alla fine andrà in porto. Il Parma? In questa settimana di lavoro il problema è stato capire se potevamo continuare o no con Roberto D'Aversa. Poi ho capito che non era la strada giusta e da un paio di giorni abbiamo cercato di capire se ci fosse la possibilità di tesserare Fabio che è un tecnico di grande prospettiva. Le sensazioni sono buone, qui a Parma c'è gente per bene: è un anno importante, andranno cambiate cose a livello di numeri ed economico ma non deve essere un alibi. Servono idee, il Parma deve restare in A e fare una stagione dove inizia un nuovo ciclo".

Per restare in A, il mix di giovani ed esperti è quello giusto? Magari con Cigarini e Bonifazi

"Prima voglio fare l'allenatore e poi mi confronto con lui per capire come vorrà giocare. Siamo indietro, la situazione era questa, ho avuto solo due contatti telefonici con Liverani e non ci siamo mai parlati. E' a Parma, stasera ci vedremo. Cigarini? E' un ragazzo che stimo ma non è un'opzione per il Parma".

Rolando Maran sta andando al Genoa, era con lei al Cagliari.

"Ci ho lavorato due anni, sono contento, il Genoa ha fatto un ottimo acquisto".