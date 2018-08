Parma, il nipote di Artistico in evidenza nelle giovanili

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lo scorso sei agosto si è radunata a Collecchio la formazione under 17 del Parma. Fra i convocati, di cui vi abbiamo reso conto per tempo, c'è anche Gabriele Artistico, un cognome non casuale visto che si tratta del nipote di Edoardo, attaccante ritiratosi nel 2006 dopo aver segnato oltre cento goal fra tutte le categorie professionistiche.

Nell'allenamento congiunto con i pari età del Piacenza, Gabriele si è distinto realizzando una doppietta. Anche il compagno di reparto Nicolo' Bocchialini sugli scudi.

Nato nel 2002, Artistico Jr. è un centravanti cresciuto nei più importanti club di formazione romani, vale a dire Nuova Tor Tre Teste, Vigor Perconti, Savio ed Atletico 2000. Adesso la prima occasione nel calcio dei grandi: Gabriele sta iniziando a sfruttarla nel migliore dei modi.