Parma, il presidente Krause suona la carica: "Non vedo l'ora di vedere il match con la Fiorentina"

Kyle Krause, presidente del Parma, dopo aver assistito all'allenamento dei Ducali ed aver parlato con mister D'Aversa, ha scritto sul suo profilo Twitter: "Mi è piaciuto guardare l'allenamento di oggi con il mister. Non vedo l'ora di vederci giocare domani contro la Fiorentina!"

Enjoyed watching training today with Coach. I look forward to going to watch us play tomorrow vs. @acffiorentina with @oakrause #ForzaParma

💛💙 pic.twitter.com/BRYQhUHK9G

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) March 6, 2021