Parma, il primo Natale di Santa Krause: Liverani ha già scritto la letterina

Primo Natale a stelle e strisce in casa Parma, dove Kyle Krause, presidente crociato, sta ancora tentando di digerire il secco ko rimediato sabato contro la Juventus. E dire che ci teneva doppio il patron Ducale, ex tifoso juventino e desideroso di fare bene contro i bianconeri, dopo una buona striscia di risultati utili consecutivi che avevano sottolineato il percorso di crescita della squadra di Liverani. E invece con la Juventus è arrivato un tonfo più rumoroso di quanto meritato, con il Parma che ha certamente meritato la sconfitta ma che forse un gol lo avrebbe potuto segnare, con Kucka e con gli inserimenti dei centrocampisti, meno con le punte.

LA RICHIESTA DI LIVERANI - L’attacco crociato fatica ad essere incisivo in questo inizio di stagione, come sottolineano i numeri, che ci regalano un Parma secondo peggior attacco del campionato, con sole dodici reti realizzate in tredici giornate. E la sterilità del reparto offensivo ha messo in guardia anche Fabio Liverani, che si dice tranquillo per il rendimento delle due punte, ancora a zero reti, ma intanto chiede nemmeno troppo velatamente un paio di rinforzi proprio nel reparto avanzato. Prima della Juve il tecnico romano aveva parlato di una terza punta e, soprattutto, di un mancino in grado di giocare sulla fascia o sulla trequarti. L’identikit di un profilo che al Parma per ora è mancato, un giocatore in grado di dare il cambio passo, saltare l’uomo e soprattutto calciare in porta, cosa che il Parma fa raramente (e per lo più male).

OBIETTIVO CROTONE - E contro il Crotone vale tantissimo. La squadra crociata ha bisogno di ritrovarsi per chiudere al meglio un anno con più alti che bassi, ma che nella seconda parte non ha dato grandi gioie. Il periodo di transizione è stato complesso, complici anche infortuni e casi Covid, ma lentamente la mano di Liverani sta iniziando a vedersi. Contro i calabresi i crociati dovranno tornare alla vittoria per iniziare a creare un solco con le squadre che occupano le ultime posizioni della classifica. Liverani è certo, la rosa vale una salvezza tranquilla, ora però è il momento di mostrarlo con i fatti.