Nuovo aggiornamento circa il bollettino medico in casa Parma, dopo la ripresa degli allenamenti a Collecchio. Per quanto riguarda Roberto Inglese, l'attaccante sarà sottoposto, giovedì prossimo, a una visita specialistica dai dottori S. Orava e L. Lempainen a Turku (Finlandia), per valutare un’eventuale stabilizzazione chirurgica della lesione di alto grado ai flessori della coscia destra.