Parma immediatamente in vantaggio sull'Hellas! Poco più di trenta secondi e Kurtic fa 1-0

Trentacinque secondi e il Parma è immediatamente in vantaggio! Lancio di Laurini lungo-linea per Karamoh, che scappa alle spalle di Dimarco servendo un traversone preciso sul secondo palo per il tap-in comodo di Kurtic, che si è limitato a toccare la sfera per appoggiarla in rete. Partenza sprint al Tardini da parte dei padroni di casa, subito avanti.