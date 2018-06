Parma, in arrivo il sì di Viviano. Per Quagliarella la Samp fa muro

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri, spiega la Gazzetta dello Sport, Parma e Sampdoria si sono incontrate per portare avanti la maxi operazione che coinvolge diversi calciatori. Il primo è Emiliano Viviano, pronto a firmare un triennale con i ducali da 750mila euro a stagione. L'accordo è in via di definizione, poi sarà probabilmente il turno di Silvestre e Sala. Diverso il discorso legato a Fabio Quagliarella: il Parma lo vuole, ma al momento la Sampdoria non sembra intenzionata a privarsene.