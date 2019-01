Parma, in difesa si punta Jacopo Sala: la Samp deve valutare l'offerta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul mercato in difesa del Parma da La Gazzetta dello Sport. Se non arriva il primo obiettivo individuato per la retroguardia, ovvero Jacopo Sala dalla Sampdoria (c’è un’offerta che deve essere valutata), gli emiliani non intendono apportare modifiche, anche per evitare di stravolgere un gruppo che - si legge - tanto bene ha fatto fino a questo momento della stagione.