Parma in damage control, ma a Torino sarà ancora emergenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il bisogno di punti era forte, ma anche oggi il Parma ha dovuto lottare contro l'emergenza, senza riuscire a far emergere però le qualità di abnegazione e voglia di stupire che lo avevano spinto al clamoroso successo esterno di Marassi, contro il Genoa. La tensione ha un po' bloccato la formazione di D'Aversa, che oggi aveva la possibilità di mettere tra sé e il Frosinone un divario quasi incolmabile in classifica: sin da inizio gara si è visto in campo un Frosinone più sciolto, pur non brillantissimo, spinto anche dall'entusiasmo per uno 0-3 pesantissimo a Ferrara, che ha forzatamente cambiato il senso del campionato dei ciociari. Dal rosso di Stulac in poi, per i crociati, è stato puro "damage control": in dieci, contro un avversario più in palla e reduci da due pesantissime sconfitte contro Lazio e Atalanta, il Parma ha saputo accontentarsi, mantenendo i rischi al minimo e costringendo Sepe solo una volta a volare da un palo all'altro.

Ma, a Torino sarà ancora una volta emergenza per D'Aversa: il rientro di Grassi è una buona notizia, quello di Inglese ancora migliore, ma il rosso a Stulac rischia di privare la squadra per almeno un paio di turni del suo regista titolare, e non è poco. Barillà, che oggi scontava la squalifica, darà più certezze, ma l'assenza dello sloveno sarà comunque pesante: Scozzarella, il suo sostituto naturale, ha alle spalle i dieci minuti giocati contro l'Atalanta, l'ultima possibilità porta ad adattamento di Rigoni, con Deiola ancora titolare. Situazione d'emergenza, un contento in cui il Parma si trova da parecchio e che abbandonerebbe molto volentieri il prima possibile.