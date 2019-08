Parma in modalità "Attesa". Terzino e ciliegina, ma serve ancora tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un terzino sinistro, perché ne sono partiti due e ne sono arrivati zero, e una possibile ciliegina in grado di aumentare ancora il livello della competizione all'interno della squadra di D'Aversa: questi gli obiettivi per il Parma in questi ultimi 25 giorni di mercato, che verosimilmente passeranno quasi interamente prima che i crociati affondino il colpo sui due target. Giuseppe Pezzella, considerato a Collecchio unanimemente il nome giusto per rinforzare la squadra sulla corsia mancina, è "bloccato" a Udine dalla mancanza di alternative, ma come detto il Parma non ha fretta e contro la Juve, ma anche ancor prima, in Coppa Italia, si prepara ad adattare ancora Gagliolo come laterale, non sarà certo una novità.

La cosiddetta "ciliegina" invece potrebbe essere un giocatore di esperienza, magari da ottenere in prestito verso il finire della sessione di trattative, in grado di aggiungere alla squadra quel quid in più: potrebbe essere quel centrale difensivo invocato anche dal tecnico recentemente, ma anche un attaccante esterno in grado di allungare le scelte per la panchina o di dare il cambio a Gervinho e Karamoh, i probabili titolari in questo momento. Una cosa non esclude l'altra ovviamente, dipenderà dalle occasioni appunto. La certezza è che il mercato del Parma non è finito qui, ma servirà ancora un po' di pazienza.