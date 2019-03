Parma in vantaggio a 12 dalla fine: Kucka segna da ex e non esulta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma in vantaggio a dodici dalla fine contro il Genoa: Kucka sale in cielo, colpendo di testa verso Jandrei. Parata del brasiliano, sul rimpallo Rigoni non riesce a spedirla in porta centrando il palo da un metro, il rimbalzo premia lo slovacco che scaraventa in porta e non esulta.