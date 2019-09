© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel dopo partita di Udinese-Parma, l'attaccante crociato Roberto Inglese ha parlato così del successo degli emiliani sul campo dei friulani: "Credo che il copione sia quello dell'anno scorso: sappiamo soffrire e quando ripartiamo possiamo mettere in difficoltà tutti. Quest'anno possiamo giocare più la palla, ma in contropiede siamo molto forti. Anche nel primo tempo ho avuto delle occasioni, ma non mi è arrivata la palla. Ci ho creduto fino alla fine: non mi servono molti palloni, perché ho lucidità sotto porta. Sono contento per me e per la squadra, ora ci godiamo la sosta e pensiamo al Cagliari. Questo gruppo si è amalgamato meglio rispetto all'anno scorso, quest'anno siamo arrivati quasi tutti a inizio mercato. Darmian ci può dare una grande mano. Gli Europei? L'unico modo per poterci arrivare è continuare a far gol, io ci provo, poi non sta a me e decidere. Non so quanti gol farò, io cercherò di migliorarmi".