Parma, Inglese: "D'Aversa è in gamba. Immobile il miglior attaccante in A"

Roberto Inglese, attaccante del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune dichiarazioni: "I cinque migliori attaccanti italiani della Serie A? Al primo posto Immobile, che stimo tanto e non a caso fa tanti gol ogni anno. Poi sicuramente Belotti, Quagliarella e anche Pavoletti che mi piace molto. Che allenatore è D’Aversa? Molto in gamba. Soprattutto prepara bene le partite: questa squadra ha fatto tanti punti perché lui e il suo staff studiano molto le avversarie che affrontiamo. Non è una caratteristica da sottovalutare per un allenatore giovane che è appena arrivato in Serie A".