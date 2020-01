Parma, Inglese dopo l'operazione: "Grazie per l'affetto, è andata bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Parma Roberto Inglese si è sottoposto in mattinata ad un intervento per l'infortunio riportato contro la Juventus. L'operazione, svolta in Finlandia dai dottori Sakari Orava e Lasse Lempainen è perfettamente riuscita e questo è il commento dello stesso attaccante tramite i suoi profili social: "Volevo ringraziarvi per l’affetto, il calore e i messaggi che mi avete mandato ❤️ E’ andato tutto bene...intervento riuscito Thanks Dott. Sakari Orava, Lasse Lempainen and all the medical staff for everything. Bobby".