© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Subito dopo il fischio finale del pareggio tra Juventus e Parma all'Allianz Stadium, l'attaccante dei crociati Roberto Inglese ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Credo sia un giorno da ricordare, anche per la storia del Parma. Si tratta di un'impresa, siamo orgogliosi di se stessi".

Raccontaci l'ultimo gol:

"Gervinho mi ha detto di tenere la palla bassa. Io ci sono riuscito e lui ha fatto gol".

Un ottimo risultato dopo la sconfitta con la SPAL:

"Siamo ripartiti alla grande in questo 2019, c'è stata la sconfitta contro la SPAL che però non meritavamo, abbiamo dominato per larghi tratti. Abbiamo comunque dimostrato di essere una buona squadra. Continuiamo per questo obiettivo e ci godiamo questa serata".