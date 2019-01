© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito dopo il fischio finale, l'attaccante del Parma Roberto Inglese ha commentato così il successo in casa dell'Udinese, ai microfoni di Sky: "Oggi non era facile, l'Udinese si è rinforzata. Noi siamo ripartiti con la nostra mentalità operaia, aspettandoli e ripartendo in contropiede. Quando Gervinho trova spazi, è devastante: non sempre lo riescono a prendere. Anche se abbiamo subito gol, abbiamo saputo gestire bene i momenti. Ci godiamo questa vittoria: il Parma c'è, e vogliamo esserci fino alla fine".