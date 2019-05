© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lavoro differenziato oggi per Roberto Inglese, che non sembra in grado di recuperare per la sfida al Bologna, ma il quale si avvicina a grandi passi al rientro in campo, come evidenzia ParmaLive.com. Un'impressione che arriva proprio dal centravanti ducale, ma in prestito dal Napoli, che sul proprio account Facebook pubblica un sintetico ma significativo "COME BACK", che in italiano si può tradurre con "sono tornato". Per l'attaccante a questo punto possibile rientro in gruppo già domani, magari per provare ad andare in panchina al Dall'Ara e rientrare con una condizione più adeguata nella sfida interna alla Fiorentina e quella finale in casa della Roma.