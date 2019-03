Parma, Inglese: "Sulla carta in partenza sembravamo più scarsi di altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Inglese, attaccante del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune dichiarazioni: "Salvezza come uno scudetto? Ho sempre giocato per squadre che si devono salvare e, se l’obiettivo è la salvezza, per me conta quanto uno scudetto. Cosa mi piace del Parma? L’ambiente, che rispecchia i miei valori e le mie caratteristiche: una grande famiglia in cui il gruppo viene messo davanti a tutti. Io non metto davanti i miei interessi personali, prima vengono quelli di squadra. La classifica? Dopo i primi allenamenti, vedendo come lavoravano questi ragazzi, non ero certo di essere a questo punto ma ero sicuro di raggiungere una salvezza abbastanza tranquilla. Sulla carta in partenza sembravamo più scarsi degli altri, ma ero convinto che con l’intensità e l’impegno messo da tutti avremmo fatto tanti punti".