Parma, Inglese: "Vittoria, 20 punti, sesto posto. What else"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal proprio account Instagram, Roberto Inglese esulta per la vittoria di oggi del suo Parma sul Sassuolo. L'attaccante crociato ha dedicato infatti un pensiero al match di oggi, ricordando che "Se hai fame non uscirai mai sconfitto", oltre agli obiettivi raggiunti con questa vittoria in campionato: venti punti in classifica e il sesto posto momentaneo. Di seguito, il post completo del centravanti ex Chievo Verona: