Parma-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Joao Mario, D'Aversa cambia poco

© foto di PhotoViews

Undici con poche sorprese per l'Inter di Spalletti, che rilancia Nainggolan sulla trequarti e sposta Joao Mario sulla corsa, con Perisic dall'altro lato: davanti c'è naturalmente Icardi. In difesa De Vrij vince il ballottaggio con Miranda, D'Ambrosio quello con Soarez. A centrocampo Vecino affianca Brozovic, chiamato a fare la differenza in termini di qualità. Dalla panchina parte invece Keita Baldè, reduce dall'infortunio e recupero proprio negli ultimi giorni dai nerazzurri.

Per il Parma conferma quasi totale della squadra che raggiunto in pieno recupero la Juventus una settimana fa: c'è infatti Siligardi come ala destra, in luogo di Biabiany, con Gervinho e Inglese a completare il tridente. Per l'attaccante italiano quindi possibilità di sfidare la sua ex squadra sin dal primo minuto. A centrocampo Scozzarella in regia con Kucka e Barillà mezzali, mentre la difesa è quella ormai consolidata: Bastoni-Alves centrali, con Gagliolo e Iacoponi laterali, davanti a Sepe. Così si schierano le due squadre per la sfida delle 20.30 allo stadio Tardini:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Stulac, Ceravolo, Biabiany, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Joao Mario, Nainggolan, Perisic; Icardi.

A disposizione: Berni, Padelli, Cedric, Dalbert, Miranda, Ranocchia, Gagliardini, Keita Baldé, Candreva, Lautaro Martínez.

Allenatore: Spalletti.