Parma, Jiang Lizhang tende la mano: "Troviamo un accordo per il club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex presidente del Parma, Jiang Lizhang, e attualmente socio di minoranza (al 30%) con la Link International, ha parlato a Tuttosport per fare chiarezza intorno alla società ducale. "Non penso che Nuovo Inizio venderà il club, perché non è di loro proprietà anche se ne dispongono come così fosse. Mi chiedo chi prenderà un pacchetto di minoranza sapendo che avremo sempre l'ultima parola in ogni decisione. Non voglio immaginare ogni altra soluzione che quella di raggiungere un buon accordo per tutti. Mercato? Abbiamo accettato ogni decisione presa. Il mio obiettivo è riportare il Parma a livello internazionale che aveva una volta".