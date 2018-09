Parma-Juve 1-1 dopo 45': bianconeri in affanno, Gervinho incontenibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina uno a uno il primo tempo di Parma-Juventus, terzo anticipo del terzo turno di Serie A, in corso al Tardini, in terra ducale: risultato sorprendente ma ampiamente meritato per la formazione di casa, andata vicina anche al bis in pieno recupero con Rigoni, che sparacchia su Szczesny a tu per tu con con il portiere bianconero. A passare erano stati però gli ospiti, con un gol lampo di Mandzukic: cross teso di Cuadrado, Iacoponi si addormenta e il croato non perdona Sepe, portando avanti i suoi. Il Parma però non ci sta e grazie a Stulac e Gervinho, ispiratissimo quest'ultimo, colleziona occasioni su occasioni: Szczesny dice no due volte allo sloveno, aiutato dalla traversa in un frangente, mentre l'ivoriano fa a fette la difesa bianconera coi suoi scatti felini. Costruisce una occasionissima per Di Gaudio e infine trova il pareggio su tocco ravvicinato di Inglese, che spiazza Szczesny e consente al compagno un facile tap-in. Juve praticamente mai pericolosa dalle parti di Sepe per 40 minuti.