Parma-Juve, la moviola: CR7, era fuorigioco. Gervinho, manca un giallo

Buona la prima per Maresca, anche se come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono mancate un paio di sviste arbitrali in Parma-Juventus. Regolare la posizione di Chiellini in occasione del gol della Juventus, poi qualche minuto più tardi il VAR annulla il raddoppio di Cristiano Ronaldo: il portoghese, anche se si pochissimo, era oltre Bruno Alves al momento del passaggio di Douglas Costa. Giusti i gialli per Hernani e Khedira, manca il cartellino per l'intervento di Gervinho su Pjanic.