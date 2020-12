Parma-Juventus 0-4, le pagelle. Nessuna sufficienza per Liverani: CR7 show, eterno Buffon

vedi letture

Parma-Juventus 0-4, le pagelle

PARMA (di Giuseppe Frisone)

Sepe 5,5 - Cerca di salvare il salvabile, ma i palloni da raccogliere in fondo alla rete sono ben quattro, non pochi.

Iacoponi 5 - Perennemente messo in difficoltà dalle folate di Alex Sandro sulla sinistra. Dal 60' Busi 5,5 - Non riesce a spingere visto lo strapotere della Juventus, si limita al compitino vista la situazione.

Osorio 4,5 - In involuzione rispetto alle ultime uscite, dove aveva sorpreso tutti. Oggi perennemente in difficoltà al cospetto della Juventus.

B. Alves 5 - In difficoltà anche lui come tutti i compagni di reparto, in una serata davvero difficile per i difensori crociati.

Gagliolo 4,5 - Si fa vedere timidamente nelle (poche) sortite offensive della squadra di casa. Disastroso però in fase difensiva: ha responsabilità sia sul gol di Kulusevski sia sulla prima rete di Ronaldo.

Hernani 5,5 - I pochi acuti del Parma passano dai suoi piedi, ma i compagni non riescono a sfruttare i suggerimenti del brasiliano, comunque in difficoltà al cospetto del centrocampo bianconero.

Sohm 5 - Si prende le sue responsabilità, ma perde almeno due o tre palloni sanguinosi: da uno di questi nasce il terzo gol della Juventus. La carta d'identità è però dalla sua, avrà modo di rifarsi in futuro.

Kurtic 5 - Dà segni di vita nel primo tempo, quando ispira qualche contropiede interessante. Il suo contributo però si arresta lì, visto che finisce inghiottito dal centrocampo della Juventus. Dall'85' Brugman sv.

Kucka 5,5 - Corre tanto e dà dinamismo al centrocampo del Parma, ma pesa l'imprecisione sotto porta: sui suoi piedi le due migliori occasioni crociate, in entrambe esorcizzato da Buffon. Dal 60' Cyprien 5,5 - Situazioni difficili per lui, ci prova quantomeno da fuori area ma

non riesce a dare la scossa.

Cornelius 5 - Parte benino, lottando generosamente con i difensori della Juventus e recuperando anche qualche pallone importante. Costretto a giocare lontano dalla porta, non riesce però a procurarsi mai occasioni in una serata difficile per gli attaccanti crociati. Dal 61' Inglese 5 - Subentra a giochi fatti, ma non aggiunge assolutamente nulla.

Gervinho 5 - Qualche sporadico tentativo nelle poche ripartenze del Parma nel primo tempo. La luce non si accende mai, e sono guai per il Parma. Dal 46' Karamoh 5,5 - Entra in condizioni oggettivamente complicate, ma non riesce comunque ad aggiungere granché all'attacco dei suoi.

CLICCA QUI per il racconto della partita su TMW

JUVENTUS (di Marco Conterio)

Buffon 7.5 Novemilacentosessantadue giorni dall'esordio tra i professionisti, con la maglia del Parma, para come un ragazzo, di tecnica e di tattica. Una sola parola. Eterno.

Danilo 6.5 L'inamovibile di Pirlo. Colonna portante del progetto bianconero, duttile leader silenzioso dei bianconeri. Mezzo voto in meno per un giallo di vizio più che di virtù.

Bonucci 6.5 Meno pericoli che in un pomeriggio alle Maldive. Ma guai a rilassarsi: il Capitano della Juventus è sempre sull'attenti e imbriglia pure i cavalli di Gervinho. (dal 75' Cuadrado sv)

De Ligt 7 Immaginare che all'Europeo formerà la cerniera dell'Olanda al fianco di Van Dijk, lascia pensare che potremo trovarci di fronte a una delle migliori coppie di sempre. Il suo ritorno ha blindato, o quasi, la Juventus.

Alex Sandro 7 Il cross che pareva mortifero per Kulusevski si è dimostrato vincente. Tanta spinta, oggi più da esterno aggiunto che da terzino.

Kulusevski 7 Il graffio dell'ex, come nelle più belle storie d'amore. Pirlo lo bacchetta a più riprese per tenerlo a bada tatticamente, ma il piattone mancino della rete è freddo, svedese.

McKennie 7 Il miglior calciatore americano del 2020 continua a essere una garanzia. Sta dimostrando di meritare quella più che discussa casella da extracomunitario. (dal 75' Portanova sv)

Bentancur 7 Incursore, metronomo, rifinitore. Fa tutto e tutto bene contro il Parma. Sfiora un bel gol ma gioca una gara non solo generosa ma di alto profilo tecnico.

Ramsey 7 L'assist per il terzo gol di Ronaldo è la fotografia del meglio di Ramsey: istinto e decisioni un secondo prima dell'avversario. Esterno sui generis, sempre più inserito negli schemi. (dal 68' Bernardeschi 6.5 Entra e pennella uno splendido assist per Morata. Probabilmente lascerà la Juventus ma con orgoglio s'aggrappa al bianconero)

Morata 7 Trasformato in uomo assist, pennella un bell'arcobaleno per il volo di Cristiano Ronaldo. Cerca pure il gol, e dopo tanti tentativi ci riesce. Ed è già a quota dieci in stagione.

Cristiano Ronaldo 7.5 Air Cristiano, che vola alto il cielo, prendendo a testate l'orgoglio degli avversari. Due reti, giusto per dimostrare che le crisi son altra cosa. (dall'82' Chiesa sv)

Pirlo 7.5 La Juventus che più d'ogni altra gli somiglia. Intensa, corale, globale. Reparti corti, ritmi alti, possesso palla, linea alta, intuizioni personali. Tutto orchestrato. Con un direttore d'orchestra con la 7.