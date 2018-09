Parma-Juventus, formazioni ufficiali: è Ronaldo contro Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda trasferta stagionale per la Juventus, che va a far visita al Parma. Cristiano Ronaldo è ancora a caccia del suo primo gol italiano, mentre D'Aversa lancia per la prima volta Gervinho dal 1'. Tutto esaurito al Tardini per questa sfida molto importante valida per la terza giornata. Le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Deiola, Ceravolo, Sierralta, Gazzola, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Cancelo, Emre Can, Rugani, Bentancur.

Allenatore: Allegri.