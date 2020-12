Parma-Juventus, i convocati di Pirlo: out Dybala per affaticamento. Assente anche Arthur

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha convocato 21 giocatori per la sfida contro il Parma, gara in programma domani alle 20.45. Oltre a Chiellini e Demiral, assenti dall'elenco Arthur (contusione rimediata con l'Atalanta) e soprattutto Paulo Dybala, out per colpa di un affaticamente muscolare. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, De Graca