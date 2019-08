Parma-Juventus, le formazioni ufficiali: niente Dybala, tocca a Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è alcuna novità nella formazione del Parma, esattamente quella che vi raccontiamo da tre giorni: 4-3-3 per D'Aversa, che lancia dal primo minuto l'esordiente Kulusevski dopo gli ottimi riscontri del pre-campionato, al fianco di Gervinho e Inglese. A centrocampo invece Barillà fungerà da equilibratore al fianco di Hernani e Brugman, con uno schieramento difensivo obbligato: Laurini a destra, Gagliolo a sinistra, con Alves e Iacoponi al centro. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

Fra un'ora scendiamo in campo per #ParmaJuventus 💪🏻💛💙

Ecco la formazione dei Crociati ⤵ Sepe, Iacoponi, Inglese, Hernani, Brugman, Laurini, Barillà, Bruno Alves, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski.#Cetilar #ForzaParma pic.twitter.com/BuhTTgxMnw — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) August 24, 2019

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Dermaku, Machin, Karamoh, Grassi, Cornelius, Scozzarella, Siligardi, Ceravolo, Kucka, Ricci, Sprocati

Allenatore: D'Aversa.

Negli ospiti tre novità rispetto alle attese: c'è Higuain al centro dell'attacco, e non Dybala, mentre a centrocampo ci si aspettava Rabiot dal primo minuto e invece tocca a Matuidi, proprio l'uomo partita della scorsa stagione. In difesa Bonucci preferito a De Ligt e De Sciglio a Danilo: nessun nuovo acquisto insomma, fatta eccezione per il rientrante Higuain, che l'anno scorso ha diviso l'annata tra Milan e Chelsea.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Danilo, Demiral, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic.

Allenatore: Martusciello.