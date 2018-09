Parma-Juventus, un dubbio per D'Aversa. Allegri lancia Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime dai campi per quanto riguarda Parma-Juventus, sfida di cartello di questo sabato di campionato, in programma allo stadio Tardini stasera. Nei crociati ben poche scelte per D'Aversa, che anche volendo cambiare si troverebbe costretto a schierare più o meno gli stessi uomini. Sarà dunque la medesima difesa a quattro vista a Bologna quella che si schiererà davanti Sepe, con la possibile variante di Gazzola titolare, mentre a centrocampo Grassi recupera e affianca Stulac e Barillà. Davanti dubbio tra Rigoni e Da Cruz, col primo che darebbe più sostanza al centrocampo e il secondo più adatto ad allargare il gioco. Poi Inglese e Di Gaudio.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Da Cruz.

Nella Juventus dubbio tra Cancelo e Cuadrado (favorito) in difesa, con Emre Can pronto a fare il suo esordio in mezzo e il resto di difesa e centrocampo confermati rispetto alla sfida di Roma contro la Lazio. Davanti possibile ritorno di Dybala al fianco di Ronaldo e Mandzukic, con Douglas Costa che dovrebbe completare il tridente, mentre Bernardeschi potrebbe essere una mossa da secondo tempo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo.