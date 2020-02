© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gradito ritorno sta per aver luogo in casa Parma. Dopo tre lunghi mesi, Yann Karamoh tornerà ad allenarsi con i compagni. Ad annunciare il rientro è stato lo stesso calciatore con un post su Instagram: "Sono felice di condividere con voi le buone notizie ... Dopo 3 mesi di assenza, torno ad allenarmi con il gruppo domani! È stata una prova di essere ferito e vedere i miei compagni di squadra in campo senza di me. Ho lavorato tantissimo per tornare e volevo ringraziare i miei, il club e voi tutti per il sostegno in questo periodo. A presto", le parole di un convinto Karamoh sui social.