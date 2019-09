Parma, Karamoh è un caso. Salta l'allenamento, il comunicato del club

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh ora è ufficialmente un caso. Dopo ripetuti ritardi, in cui spicca quello di oltre un'ora alla rifinitura pre-Cagliari di sabato scorso, il Parma ha deciso di prendere provvedimenti seri nei confronti dell'esterno franco-ivoriano, uno dei grandi investimenti del club in estate, visti i tanti milioni spesi per tesserarlo a titolo definitivo dall'Inter. Una fiducia che il giocatore ha deciso di ripagare con ripetuti comportamenti non professionali, come specifica il sito ufficiale del club crociato tramite il seguente comunicato: "Yann Karamoh, dopo i ripetuti e reiterati ritardi agli allenamenti nelle scorse settimane, nella giornata odierna non si è presentato all’allenamento. La società, che ha sempre messo il rispetto delle dinamiche di gruppo davanti ad ogni interesse individuale, provvederà a sanzionare il giocatore per la violazione delle norme disciplinari, riservandosi ogni diritto a sua tutela".