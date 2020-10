Parma, Krause: "Altri quattro acquisti prima della fine del mercato. Domani il terzino destro"

Kyle J. Krause, nuovo proprietario del Parma, è stato intervistato in esclusiva da ParmaLive.com poco prima di dirigersi al Tardini per assistere alla terza gara della sua avventura come numero uno del club ducale.

Ha twittato la bandiera della Costa d'Avorio, era riferita a Diallo?

"Ufficialmente non posso dire ancora nulla, ma abbiamo comprato un giocatore da quel paese, questo sì".

Ci possiamo aspettare un nuovo nuovo attaccante entro la fine del mercato?

"Abbiamo preso tre dei quattro messi nel tweet a cui ti riferivi, ma finché non sono arrivati non si sa che può succedere. Alla fine della sessione credo che potremo aspettarci sette nuovi acquisti".

Per la difesa, preferirebbe Durm o Karbownik?

"Ci sono un paio di opzioni per il terzino, ma Durm non è più una opzione, perché cerchiamo a destra e non a sinistra. Credo che il nuovo acquisto verrà annunciato domani, ma forse non sarà tra questi due nomi".