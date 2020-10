Parma, Krause annunci Busi e chiude il mercato: "In arrivo il numero 8, l'ultimo per l'estate"

Altra bandierina in casa Parma, stavolta è quella belga, ad anticipare l'arrivo di Maxime Busi, in arrivo dallo Charleroi. Di seguito il tweet di Kyle Krause: "Questa potrebbe essere l'ultima bandiera del calciomercato. E' il numero otto! Bravi al nostro team". Si chiuderà con Osorio e appunto col terzino belga dunque il mercato estivo dei ducali.

🇧🇪



May be the last flag of Calcio Mercato. This is number 8, otto!



Bravi to our team!



🤫#ForzaParma

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) October 5, 2020