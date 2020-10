Parma, Krause apre ai talenti made in USA: "Ne vorrei due o tre in futuro"

Come sempre attivissimo sui social, il presidente crociato Kyle Krause ha risposto ad un tifoso che ha chiesto se a Parma potremmo vedere nel futuro giovani giocatori americani che stanno crescendo rapidamente (vedi McKennie, ndr): "Mi piacerebbe mettere sotto contratto un giovane, oppure due o tre, dagli Stati Uniti. Ma dobbiamo arrivare prima sui giocatori rispetto alla lista fatta da te in precedenza. E ci serve che i giocatori americani abbiano il passaporto europeo, per via delle restrizioni alle liste della Serie A".