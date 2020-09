Parma, Krause: "Ecco perché ho acquistato il club. Voglio restare per tanti anni"

Il neo proprietario del Parma, Kyle Krause, ha parlato : "Per cominciare il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto che mia madre è italiana, ho visto l'opportunità di essere coinvolto nel calcio, una cosa fantastica. Sognavo di essere proprietario di un club italiano e quando di è presentata l'opportunità Parma ho detto sì. La città e i tifosi sono fantastici, negli anni '90 la società ha ottenuto grandi risultati. Negli ultimi anni è stato fatto un lavoro ottimo, con la proprietà che ha riportato il club dalla D alla A. La trattativa è andata bene, sono contento di essere qui".

I tifosi cosa si devono aspettare?

"Gli ultimi anni sono stati difficili per loro. Siamo un'azienda familiare e guardiamo a lungo termine. I miei figli e i miei nipoti saranno ancora a Parma, il mio è un investimento. Vogliamo restare qui per tanto tempo. Vogliamo restare in Serie A, la retrocessione non è contemplata. Collaborerò con persone straordinarie per organizzare la crescita di questa squadra. Vogliamo potenziare il settore giovanile, per produrre talenti, ma ci vorranno anni. Vogliamo una squadra giovane che possa far gioire i tifosi".

Che tipo di campionato si aspetta dal Parma?

"Il primo obiettivo è la salvezza, al di là di questo abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo ds. Dobbiamo crescere tutti insieme".

Tanti americani in Italia: Commisso, Friedkin, il fondo Elliot e Saputo.

"Parlo a nome di Joey Saputo e Commisso che provengono da famiglie italiane. Hanno tanta passione per il calcio e hanno visto l'opportunità di lavorare anche in Italia. Abbiamo l'opportunità di investire in un campionato che anni fa era al top. Vogliamo riportare la Serie A a essere il miglior campionato del mondo".

Promette top player per il futuro?

"Mi piacerebbe fare grandi acquisti ma non è questo il mio ruolo. In passato ci sono stati grandi campioni qui, l'obiettivo finale è quello ma oggi pensiamo a crescere passo dopo passo".

Ieri il video sui social dove si è visto che aveva un adesivo della Juventus sul proprio computer.

"Prima di arrivare al Parma ero una sorta di tifoso della Juventus e la mia seconda squadra era il Palermo. È stato comunque semplice liberarmi dell'adesivo della Juve dal mio pc. Auguro loro il meglio, tranne che quando ci affronteranno".

Un messaggio per i tifosi del Parma?

"Abbiate pazienza, devo imparare e mi insegnerete anche voi. Mi è piaciuto incontrarvi oggi".