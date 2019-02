Parma, Kucka a centrocampo e Brazao per l'Inter. Sfoltimento in avanti

© foto di

Un acquisto per puntellare il centrocampo, l'altro in collaborazione con l'Inter. Il Parma muove poco le proprie pedine, se non in uscita, aggiungendo Kucka alla propria mediana - ma è da recuperare, ancora fuori forma - ma perdendo Deiola. In avanti sfoltimento per Di Gaudio, Ciciretti e Baraye ma non per Ceravolo: saltato quindi, sul filo di lana, l'argentino Facundo Ferreyra, finito all'Espanyol. Arrivato Machin, rivelazione del Pescara, mentre Brazao può essere visto in doppia chiave: possibile "aiuto" all'Inter oppure assicurazione in caso Sepe non dovesse essere riscattato la prossima stagione.

ACQUISTI: Kucka, Machin, Schiappacasse, Brazao.

CESSIONI: Da Cruz, Deiola, Di Gaudio, Ciciretti, Nardi, Baraye.

Formazione (4-3-3)

Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.