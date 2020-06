Parma, Kucka scherza: "A fine primo tempo pensavo di dover chiamare l'ambulanza"

Lo slovacco parla delle fatiche di una ripresa dopo tre mesi e rivela: "L'esultanza col bazooka? Per un amico..."

Autore del gol dell'1-1, Juraj Kucka è stato protagonista ancora una volta di un'ottima gara. Nel post partita, il centrocampista slovacco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la gara contro il Torino: “Penso che la partita è stata equilibrata, con occasioni per noi e per loro. Mi aspettavo di peggio per la parte fisica, mi sono sentito abbastanza bene, pensavo di dover chiamare l’ambulanza a fine primo tempo (ride, ndr). Sono contento per il risultato e il gol, speriamo di continuare così. L'esultanza del bazooka? Era per un amico (ride ancora, ndr)".