Parma, Kulusevski al 45': "L'avevamo preparata così, non molliamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dejan Kulusevski, tra i migliori del Parma nel primo tempo di San Siro, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nell'intervallo del match contro l'Inter: "Avevamo preparato la partita così, stiamo cercando di ripetere tutto quello che abbiamo provato in allenamento in questi ultimi giorni. Calo fisico? Il rischio può essere quello, ma è un problema che riguarda anche l'Inter perché hanno giocato mercoledì. Noi però non molliamo niente e cerchiamo di continuare così".