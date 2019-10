Parma, Kulusevski: "Ho fatto bene in A, ora sogno la Nazionale maggiore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'uomo del momento in casa Parma, Dejan Kulusevski, ha parlato a Footbollskanalen dei suoi obiettivi a medio termine con la Nazionale svedese, non nascondendo la volontà di far parte del gruppo che potrebbe partecipare al prossimo Europeo: “Penso di aver fatto bene in Serie A. Ora gioco in Under 21, abbiamo due partite importanti e sono concentrato su questo. Se venissi chiamato in Nazionale A penso potrei dare il mio apporto”. L'agente del giocatore aveva avanzato l'ipotesi nella sua intervista a ParmaLive.com solo una settimana fa.

Dove credi potresti giocare?

“Questa domanda andrebbe fatta al mister Andersson. Posso giocare come attaccante, ma anche a destra come esterno che viene a giocare nel campo. Nel 4-4-2 non c’è la mia posizione da “10” ma posso giocare largo e come attaccante”.

Cosa provi quando pensi alla Nazionale?

“E’ quello per cui mi sono sempre allenato, quello che ho sempre sognato. Tutti sognano di giocare in Nazionale, la Nazionale è il massimo. Vorrei essere lì, posso arrivarci”.

Qualcuno è venuto a vederti a Parma:

“Non so, probabilmente erano lì per il mio compagno Gagliolo”.

Cos’hai provato dopo il mondiale 2018?

“La squadra ha fatto un risultato fantastico. Stanno andando bene anche in queste qualificazioni. Sembra che ci sia un nuovo corso con Quaison e Isak, ci sono molti giocatori buoni nell’Under 21. La Svezia ha un futuro luminoso”.