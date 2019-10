Parma, Kulusevski: "Inter? Zero pressioni, sognavo di giocare a San Siro"

Il centrocampista del Parma, Dejan Kulusevski, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia della gara con l'Inter: "Sono arrivato in Italia a 15 anni e mezzo, ho fatto due anni di scuola qui e ho imparato l'italiano. All'inizio è stato difficile, la scuola in Svezia era più semplice (ride, ndr). Senza la mia famiglia è stata dura, ma ho sempre saputo che questa era la cosa giusta da fare".

Inter-Parma?

"Non sento alcuna pressione. È solo calcio, aspetto di giocare a San Siro da tutta la vita. Sarà veramente bello".

Il numero 44?

"Ho scelto il 44 in onore di Januzaj. Lo vidi giocare da giovanissimo col Manchester United, a testa alta e con questo numero sulle spalle. Ho sempre sognato di emularlo".

Gli altri talenti classe 2000?

"Tonali mi piace, Sancho è stato il primo 2000 a fare grandi cose in Europa, Kean è veramente forte. Vinicius? Lo prendo sempre alla playstation".

Il sogno?

"Il mio sogno è giocare un giorno in un grande club insieme ai miei amici, gli stessi con cui giocavo da bambino e che ora stanno piano piano arrivando ad alti livelli come me".