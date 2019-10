Parma, Kulusevski re degli assist. Solo Luis Alberto come lui

Fonte: ViaEmiliaNews.com

Quando si tratta di fare l'ultimo passaggio difficilmente Dejan Kulusevski sbaglia. E lo sta dimostrando in questo avvio di stagione: cinque assist in otto partite. Solo Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato capace di tenere il ritmo dell'esterno crociato, gli altri sono tutti dietro. E a fare impressione sono gli altri dati di Dejan Kulusevski: è il sesto della Serie A per chilometri percorsi, con una grande capacità di mantenere lucidità e freddezza anche dopo aver corso per metri e metri. Il Parma si affida a Kulusevski, ed il 19enne risponde presente.