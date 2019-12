Parma, Kulusevski stella... al Fantacalcio: "In tanti mi scrivono sui social"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Direttamente dal profilo Twitter, DAZN ha pubblicato un'anteprima dell'intervista realizzata a Dejan Kulusevski che andrà in onda nei prossimi giorni. Nel video, il giovane svedese legge alcuni tweet che parlano di lui e li commenta:

Kulusevski luce del mio fantacalcio:

"L'ho sentito un po' di volte perché mi scrivono in tanti su Instagram e sono contento di far felice altre persone"

Un carro armato con i piedi dolci:

"Non so cosa dire, mi fa piacere leggere una cosa del genere. Non voglio solo avere i piedi dolci ma voglio anche fare la guerra e correre tanto su ogni pallone".

Kulusveski stava già esultando dopo il tiro contro il Bologna:

"Quando ho visto quella palla arrivare in quel modo, quel tiro lo alleno da quando ho sei anni, mi alleno tutti i giorni quindi sì, appena ho preso la palla ho pensato andasse in gol".

Incredibile la classe e la maturità di Kulusevski, avrà un grande futuro:

"Lo spero, lavoro tutti i giorni per diventare un calciatore che può fare tanti anni e giocare ai livelli più alti quindi leggere queste cose mi spinge a fare domani di più rispetto a quello che ho fatto oggi".